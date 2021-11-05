{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Президент Эстонии возложил ответственность за распространение ковида на кабмин и жителей

Как заявил Алар Карис, "правительство должно было выполнять работу намного лучше - особенно в вопросах коммуникации, в которой есть пробелы"

ТАЛЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. В сложной ситуации с распространением коронавируса в Эстонии виноваты правительство и жители республики. Такое мнение высказал в пятницу президент республики Алар Карис.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Правительство должно было выполнять работу намного лучше - особенно в вопросах коммуникации, в которой есть пробелы", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Тартуском университете. "Но мы должны посмотреть и на себя: как мы следуем правилам и соблюдаем ограничения, - добавил он. - Таким образом, виновато как правительство, так и сами люди, их поведение".

Показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней составляет в стране 1 808 случаев на 100 тыс. человек. В эстонских больницах в настоящее время с коронавирусом находятся 600 пациентов, из них 439 - в тяжелом состоянии.

Теги
ЭстонияПандемия COVID-19Карис, Алар
ООН призывает военных в Судане прекратить аресты политиков
Миссия ООН в Судане призывает к немедленному освобождению всех лиц, задержанных 25 октября и позднее
Читать полностью