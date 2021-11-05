Президент Эстонии возложил ответственность за распространение ковида на кабмин и жителей

ТАЛЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. В сложной ситуации с распространением коронавируса в Эстонии виноваты правительство и жители республики. Такое мнение высказал в пятницу президент республики Алар Карис.

"Правительство должно было выполнять работу намного лучше - особенно в вопросах коммуникации, в которой есть пробелы", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Тартуском университете. "Но мы должны посмотреть и на себя: как мы следуем правилам и соблюдаем ограничения, - добавил он. - Таким образом, виновато как правительство, так и сами люди, их поведение".

Показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней составляет в стране 1 808 случаев на 100 тыс. человек. В эстонских больницах в настоящее время с коронавирусом находятся 600 пациентов, из них 439 - в тяжелом состоянии.