Премьер Норвегии прокомментировал отсутствие лидеров РФ и КНР на COP26

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Отсутствие президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на многостороннем совещании высшего уровня в Глазго по климатическому кризису не означало, что Москва и Пекин не принимают участия в решении данной проблемы. Об этом заявил в пятницу в онлайн-интервью газете The Washington Post премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

"Это не означает, что Китай и Россия отсутствовали [на встречах в Глазго]", - сказал глава норвежского правительства, отвечая на просьбу прокомментировать решение Владимира Путина и Си Цзиньпина не ехать в Глазго. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Владимир Путин не выступит на климатическом саммите в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), так как в Глазго не предусмотрена возможность участия посредством видеоконференции. Российский лидер записал видеообращение к участникам сессии по управлению лесным хозяйством и землепользованием, проходящей в рамках форума. Китайский лидер направил участникам конференции в Глазго письменное обращение.

"Их (России и Китая - прим. ТАСС) лидеры решили не приезжать, и я не могу толковать все детали этого. Но Китай дал новые обещания в верном направлении. Нам необходимо, чтобы они (китайские власти - прим. ТАСС) делали больше", - сказал Йонас Гар Стёре.

"Считаю, что Россия, вероятно, будет той северной страной, по которой изменение климата ударит сильнее всего". "Таяние вечной мерзлоты окажет огромное воздействие на части России. И мы видим теперь, что президент [Путин] говорит об изменении климата иным образом. Это запоздало, но в верном направлении", - считает норвежский премьер.

"Мы (мировое сообщество - прим. ТАСС) должны согласовать направление, согласовать обязательства, привязать себя к процессу, который сократит [вредные] выбросы [в атмосферу] и увеличит масштабы использования возобновляемых источников энергии. Не думаю, что их (Владимира Путина и Си Цзиньпина - прим. ТАСС) отсутствие [в Глазго] нанесет большой урон этой задаче", - добавил глава правительства Норвегии.