СМИ: в Нигерии бандиты убили в двух деревнях 10 жителей

ПРЕТОРИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек убиты бандитами в двух деревнях на севере Нигерии. Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти штата Кадуна.

Бандиты напали на деревни Ягбак и Унгван-Рухуго, заявил собеседник агентства. Убиты 10 жителей, разграблено множество домов.

В свою очередь нигерийская газета The Nation приводит заявление министра безопасности и внутренних дел штата Кадуна Самуэля Арувана, в котором говорится "об убитых и раненых", однако их точное число не называется. Аруван также отметил, что сожжено много домов.

В Нигерии уже третий год отмечается существенный рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Бандиты также нападают на деревни и поселки, жители которых сотрудничают с властями. Правительство вынуждено задействовать специальные отряды полиции и армейские подразделения, чтобы справиться с разгулом преступности. Создаются также отряды местного ополчения.