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Минюст Грузии сообщило, что Саакашвили ест каши и пьет натуральные соки, вопреки голодовке

Министр юстиции Рати Брегадзе сообщил, что экс-президент также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами

ТБИЛИСИ, 5 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что голодает в тюрьме, ест каши и пьет натуральные соки. Об этом в пятницу заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".

"Он (Саакашвили - прим. ТАСС) сразу же после поступления в тюрьму получил банковскую карту. Это произошло быстро, за два дня. Он сначала купил определенные продукты, потом отказался от них. Потом прошел определенный период, и он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки. Он также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами", - сказал Брегадзе. На вопрос журналиста о том, принимает ли сейчас экс-президент пищу, министр ответил: "Да".

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ГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
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