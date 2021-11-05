Пентагон заявил, что внимательно следит за активностью войск России у границы с Украиной

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Пентагон внимательно следит за активностью российских войск на границе с Украиной. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.

"Мы продолжаем следить и мониторить ситуацию вокруг необычной активности российских войск около [границы] с Украиной", - сказал он. Кирби добавил, что США обсуждают эту ситуацию со своими союзниками. Представитель Пентагона также отметил, что не собирается комментировать возможные намерения России в связи с американскими данными о перемещении российских войск и говорить об информации разведывательных служб США на этот счет.

Кирби заметил, что "любые действия России, направленные на эскалацию или агрессию, будут серьезно беспокоить США". "Мы призываем Россию быть более понятной в своих намерениях", - добавил пресс-секретарь.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. Она обратила внимание, что как минимум три издания в США - Politico, The Washington Post и Foreign Policy - опубликовали "как по команде в настоящей панической атаке" материалы о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. "Это был не один фейк, это целая, свежая фейк-кампания в американских СМИ", - отметила дипломат в среду на брифинге.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некачественными вбросами публикации о военной технике РФ "у границ Украины". Представитель Кремля подчеркнул, что передвижение российской военной техники и военных подразделений на территории страны является исключительно делом Москвы.