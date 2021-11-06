Два конгрессмена-республиканца призвали Байдена предоставить Украине больше вооружений

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер (от штатов Алабама и Огайо соответственно) призвали в пятницу президента США Джо Байдена оказать военную помощь Украине и отправить корабли в Черное море. Об этом говорится в письме законодателей, выдержки из которого опубликовал еженедельник Defense News.

"В связи с недавним наращиванием российских войск на украинской границе мы призываем вашу администрацию принять немедленные и оперативные меры по оказанию поддержки Украине в виде разведданных и вооружений", - утверждали республиканцы. Конгрессмены призвали администрацию США увеличить объем поставок Украине оружия поражающего действия якобы "для сдерживания и отражения возобновившегося вторжения России".

По их версии, глава Белого дома должен "развернуть ВС США в Черном море для сдерживания российского вторжения". "Кроме того, мы призываем вас немедленно рассмотреть вопрос о надлежащем военном присутствии США в регионе и инициировать соответствующие мероприятия по обмену разведданными между США и Украиной, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации", - утверждается в письме.

Ситуация на границе с Украиной

Ранее пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби заявил, что Пентагон внимательно следит за активностью российских войск на границе с Украиной.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. Она обратила внимание, что как минимум три издания в США - Politico, Washington post и Foreign Policy - опубликовали "как по команде в настоящей панической атаке" материалы о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. "Это был не один фейк, это целая, свежая фейк-кампания в американских СМИ", - отметила дипломат в среду на брифинге.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некачественными вбросами публикации о военной технике РФ "у границ Украины". Представитель Кремля подчеркнул, что передвижение российской военной техники и военных подразделений на территории страны является исключительно делом Москвы.