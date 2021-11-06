СМИ: новым главой МИД Японии станет бывший министр обороны Ёсимаса Хаяси

ТОКИО, 6 ноября. /ТАСС/. Новым министром иностранных дел Японии станет Ёсимаса Хаяси, который ранее занимал посты министра обороны, министра сельского хозяйства, министра образования страны. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что премьер-министр Фумио Кисида уже принял это кадровое решение. Официально обновленный состав кабмина должен быть утвержден 10 ноября. Тогда же откроется внеочередная сессия парламента Японии, на которой пройдет формальное голосование за нового премьер-министра страны - Кисида будет переизбран на должность главы кабмина и станет 101-м премьером Японии.

Пост главы МИД Японии стал вакантным после того, как глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги перешел на должность генсека правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии. До объявления нового состава кабмина функции главы МИД исполняет лично премьер-министр Кисида.

Хаяси был министром обороны страны с июля по сентябрь 2009 года. С декабря 2012 года по сентябрь 2014 года и с февраля по октябрь 2015 года он возглавлял министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства. С августа 2017 года по октябрь 2018 года Хаяси находился на посту министра образования, культуры, спорта, науки и технологий.

31 октября в Японии прошли парламентские выборы. ЛДП смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате, получив 261 место из 465. Это на 15 меньше, чем по итогам предыдущих выборов в 2017 году. Депутаты младшего партнера либерал-демократов по правящей коалиции - партии "Комэйто" - заняли 32 кресла, упрочив свои позиции на три мандата.