Фотокорреспондент и пожарный получили ранения во время разгона полицией митинга пожарных

АФИНЫ, 6 ноября. /ТАСС/. Фотокорреспондент и пожарный получили ранения во время разгона в пятницу полицией акции протеста пожарных у Министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции в афинском районе Маруси, которые требовали перевода с временных на постоянные контракты. Об этом сообщил новостной сайт Newsbreak.gr.

По его данным, у пожарного был сломан палец брошенной спецназом светошумовой гранатой, ему сделали операцию. Пострадал также фотограф Афинского Македонского агентства новостей, который получил перелом ноги струей водомета.

Главное управление полиции столичной области Аттика сообщило, что акция протеста, в которой участвовало около тысячи человек, проводилась по инициативе Всегреческой ассоциации пожарных. После митинга около 600 человек ушли, а остальные заняли проезжую часть проспекта Кифисиас, что привело к прекращению движения транспорта. Собравшиеся, несмотря на неоднократные призывы полиции, отказывались разойтись, что привело к возникновению большой пробки. Полицейские силы, которые были развернуты на месте, "применили в ограниченных масштабах слезоточивый газ и водометную машину, разогнали манифестантов", говорилось в сообщении.

Газета Efimerida ton Syntakton подвергла критике разгон полицией участников акции протеста. По ее словам, "пожарные, которых летом [во время тушения сильных лесных пожаров в стране] называли героями, сегодня столкнулись с полицейскими репрессиями, а они лишь требовали перевода с временных на постоянные пятилетние контракты и укрепления пожарной команды".

В Греции значительную часть пожарных нанимают лишь на летний пожароопасный сезон.