Служба госбезопасности Грузии считает, что Саакашвили планирует госпереворот

ТБИЛИСИ, 6 ноября. /ТАСС/. Участники акций протестов в Грузии в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили планируют блокировку зданий государственных учреждений. Госпереворотом руководит бывший грузинский лидер из тюрьмы, сообщил в субботу представитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе.

"С 6 ноября текущего года отдельные политические группы у руставского пенитенциарного учреждения №12 задумали перманентные акции, куда также будут прибывать сторонники партий из регионов. Кроме того, протестная акция запланирована и в городе Тбилиси. По оперативной информации, организаторы акции планируют блокировку государственных учреждений. <...> Указанные действия, целью которых является насильственный переворот власти, планируются осужденным Михаилом Саакашвили из тюрьмы", - сказал Мгеладзе.

По словам Мгеладзе, митингующие планируют блокировать здания парламента, администрации правительства, президентской администрации, министерства юстиции, МВД, а также перекрыть дороги, ведущие к руставской тюрьме, где отбывает наказание Саакашвили. По информации Мгеладзе, к протестующим планируют присоединиться бывшие сотрудники силовых ведомств, а организаторы рассчитывают привлечь на свою строну и действующих силовиков.

Оппозиция в субботу планирует очередной митинг около руставской тюрьмы в поддержку Саакашвили. Оппоненты власти заявляют и о подготовке акции протеста в Тбилиси.