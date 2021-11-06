{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Палестины посетит Россию 23 ноября

В ходе консультаций палестинский лидер Махмуд Аббас планирует обсудить международные и региональные проблемы, включая урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас посетит Россию с официальным визитом 23 ноября, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил в субботу глава палестинского внешнеполитического ведомства Рияд аль-Малики.

"Господин президент проинформировал о том, что его поездка в Россию и встреча с президентом Путиным состоится 23 числа текущего месяца", - подчеркнул дипломат в беседе с радиостанцией "Голос Палестины".

Как уточнил аль-Малики, в ходе консультаций палестинский лидер планирует затронуть целый ряд международных и региональных проблем, включая урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Теги
ПалестинаРоссияАббас, Махмуд
Оппозиция на Украине в день освобождения Киева заявила о важности исторической памяти
В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отметили, что всегда будут чтить подвиг и хранить благодарность воинам-освободителям
Читать полностью