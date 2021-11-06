Оппозиция на Украине в день освобождения Киева заявила о важности исторической памяти

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) поздравила сограждан с днем освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков и заявила, что будет противостоять попыткам переписать историю.

"Поздравляем киевлян и всех украинских граждан с днем освобождения города-героя Киева от фашистских захватчиков. В этот день столица Украины была очищена от гитлеровских полчищ. И сколько бы лет ни прошло, память об этой Победе никогда не сотрется", - говорится в заявлении партии, опубликованном в субботу на ее сайте.

В партии добавили, что всегда будут чтить подвиг и хранить благодарность воинам-освободителям. "Мы противостоим попыткам идейных наследников нацизма извратить историю украинского народа. Они думают, что, объявив войну памятникам и названиям улиц, смогут одурманить умы украинцев. Что факельными маршами потомков коллаборантов вытравят боль, оставленную зверствами гитлеровских убийц. Но этого не будет. Мы этого не позволим. История Победы и освобождения живет в каждой украинской семье", - говорится в заявлении партии.

Киев был освобожден 6 ноября 1943 года. В этот день войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина и 1-я отдельная чехословацкая бригада под командованием полковника Людвика Свободы взяли город под свой контроль, а также был создан плацдарм для дальнейшего освобождения правобережной Украины. За мужество и героизм были награждены орденами и медалями 17,5 тыс. бойцов и командиров Красной армии. В их честь в киевском метрополитене была открыта станция "Героев Днепра".