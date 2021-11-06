Си Цзиньпин поздравил "Синьхуа" с 90-летием

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил поздравительную телеграмму китайскому информационному агентству "Синьхуа", которое 7 ноября отметит 90 лет со дня своего основания.

"По случаю 90-летия агентства Синьхуа позвольте мне от имени Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) горячо поздравить всех сотрудников агентства", - приводит текст телеграммы Синьхуа.

Как указал Си Цзиньпин в своем послании, на протяжении 90 лет Синьхуа "отражало мнение народа, протоколировало тенденции времени, распространяло голос Китая". Он также отметил, что агентство играло важную роль в различные исторические периоды развития страны.

Агентство Синьхуа было учреждено 7 ноября 1931 году в восточной провинции Цзянси под названием "Хун Чжун шэ" (Информационное бюро Красного Китая) в разгар гражданской войны (1927-1950), которую вели сторонники Компартии Китая (КПК) и партии Гоминьдан за право управления страной. В 1937 году агентство получило современное название. После образования Китайской Народной Республики (КНР) в 1949 году получило статус государственного агентства.

Сегодня Синьхуа располагает сетью из 41 бюро, расположенных во всех провинциях и автономных округах Китая. За пределами страны имеет 181 отделение, в которых работает свыше 2,5 тыс. человек. В целом в агентстве насчитывается около 7 тыс. сотрудников.