В Афганистане талибы задержали двух человек, подозреваемых в убийстве правозащитниц

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) задержало двух подозреваемых в убийстве четырех правозащитниц в городе Мазари-Шариф (административный центр провинции Балх) на севере страны. Об этом заявил в субботу назначенный талибами пресс-секретарь афганского МВД Саид Хости.

"В одном из жилых домов квартала Халид в пятом районе безопасности города Мазари-Шариф обнаружены тела четырех человек. Задержаны двое подозреваемых, которые, согласно данным предварительного следствия, преследовали женщин, которые были убиты. Материалы расследования переданы в суд", - указал представитель ведомства. Его видеообращение опубликовано на странице министерства в Twitter.

В пятницу афганские СМИ проинформировали об убийстве в провинции Балх четырех женщин, занимавшихся правозащитной деятельностью. Как уточнялось, это первое убийство гражданских активистов в Афганистане с момента захвата власти талибами.

Афганская независимая комиссия по правам человека ранее сообщала о том, что ее сотрудники сталкиваются с огромными трудностями в стране. В частности, боевики "Талибана" присваивают себе имущество работников комиссии и осуществляют нападения на правозащитников.