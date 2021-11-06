СМИ: значительная часть Замбии осталась без электричества

ПРЕТОРИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Значительная часть Замбии оставалась в первой половине дня в субботу без электричества в результате выхода из строя части объектов национальной электросети. Об этом сообщил новостной портал Zambia 24.

"Мы вынуждены проинформировать граждан страны, что отключения электричества, которые происходят с 3 ноября, вызваны неисправностями на основных подстанциях в результате проливных дождей, - говорится в опубликованном в субботу заявлении государственной энергетической компании Zesco. - Отмечено также падение деревьев на магистральные линии электропередач". Руководство Zesco подчеркнуло, что бригады ремонтников уже находятся на местах и работают над восстановлением подачи электроэнергии потребителям. В свою очередь агентство Блумберг сообщило, что в столице страны, городе Лусака, электроснабжение было восстановлено утром.

Нынешнее отключение электричества практически на всей территории Замбии стало вторым за последние два месяца. Так, крупная авария произошла 8 октября, когда без электричества осталась значительная часть страны, включая Лусаку. Тогда из строя вышло оборудование на ГЭС "Кариба Северная". На эту расположенную на реке Замбези ГЭС, которая находится в совместном владении Замбии и Зимбабве, приходится значительная часть потребляемой Замбией электроэнергии.