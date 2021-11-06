{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: значительная часть Замбии осталась без электричества

Как сообщили в энергетической компании Zesco, причиной неисправностей на основных подстанциях стали проливные дожди

ПРЕТОРИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Значительная часть Замбии оставалась в первой половине дня в субботу без электричества в результате выхода из строя части объектов национальной электросети. Об этом сообщил новостной портал Zambia 24.

"Мы вынуждены проинформировать граждан страны, что отключения электричества, которые происходят с 3 ноября, вызваны неисправностями на основных подстанциях в результате проливных дождей, - говорится в опубликованном в субботу заявлении государственной энергетической компании Zesco. - Отмечено также падение деревьев на магистральные линии электропередач". Руководство Zesco подчеркнуло, что бригады ремонтников уже находятся на местах и работают над восстановлением подачи электроэнергии потребителям. В свою очередь агентство Блумберг сообщило, что в столице страны, городе Лусака, электроснабжение было восстановлено утром.

Нынешнее отключение электричества практически на всей территории Замбии стало вторым за последние два месяца. Так, крупная авария произошла 8 октября, когда без электричества осталась значительная часть страны, включая Лусаку. Тогда из строя вышло оборудование на ГЭС "Кариба Северная". На эту расположенную на реке Замбези ГЭС, которая находится в совместном владении Замбии и Зимбабве, приходится значительная часть потребляемой Замбией электроэнергии.

Теги
Замбия
МИД Ирана: намерения страны вернуться к ядерной сделке не должны ставиться под сомнение
Министр иностранных дел республики отметил, что "ни в коем случае не надо сомневаться в серьезности намерений страны"
Читать полностью