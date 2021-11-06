Журналисты Украины заметили 10 умерших деятелей культуры РФ в списке угроз нацбезопасности

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Десять российских деятелей культуры, которые уже нет в живых, все еще фигурируют в перечне лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. На это в субботу обратило внимание агентство "Украинские новости".

Как там отметили, в черном списке тех, против кого на Украине действуют санкции и кому запрещен въезд в страну, до сих пор находятся российская актриса Элина Быстрицкая, оперная певица Ирина Богачева, кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт, Борис Клюев, Василий Лановой, Олег Табаков, а также Владимир Меньшов и Станислав Говорухин.

Черный список деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности", Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. На данный момент в нем почти 260 фамилий россиян. Он постоянно обновляется. Недавно в него внесли артиста и телеведущего Максима Галкина. А до этого список пополнился именами сразу 32 человек. Ранее украинские власти запретили въезд в страну многим деятелям российской культуры, среди которых, в частности, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко и Зураб Церетели.