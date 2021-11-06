Глава МИД Румынии проведет 8 ноября консультации с госсекретарем США

БУХАРЕСТ, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску проведет 8 ноября двусторонние политические консультации с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе визита, который он нанесет в США 8-9 ноября. Об этом сообщило в субботу румынское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе двусторонних консультаций будут обсуждены последние события в области безопасности с акцентом на регионе Черного моря и безопасности на восточном фланге НАТО, координация в рамках НАТО, в том числе в отношении новой стратегической концепции, - отмечается в сообщении. - Также будет проведен обмен мнениями об отношениях с Россией, Китаем, а также по региональной повестке дня, в том числе недавних событиях в Республике Молдове".

"Консультации будут направлены на выявление конкретных способов развития и углубления двустороннего сотрудничества в политической, военной и энергетической областях, в области безопасности, включая продвижение приоритетных для Румынии стратегических проектов соединения - Rail-2-Sea (строительство железнодорожной линии между Гданьском и Констанцей) и Via Carpatia (строительство автострады между севером и югом Европы через Литву, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию и Грецию), а также в области гражданской ядерной энергетики. Ауреску подтвердит заинтересованность Румынии в присоединении к программе безвизового въезда в США (Visa Waiver Program).

По случаю визита будет открыта 7-я сессия стратегического диалога между Румынией и США. Румынский министр встретится с другими американскими официальными лицами, а также с представителями американских аналитических центров, отмечается в сообщении МИД Румынии.