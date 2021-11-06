МИД Ирана: намерения страны вернуться к ядерной сделке не должны ставиться под сомнение

ТЕГЕРАН, 6 ноября. /ТАСС/. Никто не должен сомневаться в серьезности намерений Ирана вернуться к ядерной сделке. Об этом заявил в субботу глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Министр иностранных дел Ирана отметил, что ни в коем случае не надо сомневаться в серьезности намерений Ирана на переговорах по вопросу о необходимости для сторон вернуться к своим обязательствам [по ядерной сделке]", - сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Ядерная сделка с Тегераном была подписана в 2015 году пятью постоянными представителями Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий американский президент Дональд Трамп в 2018 году решил разорвать сделку, однако нынешний лидер США Джо Байден неоднократно выражал готовность ее восстановить. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу. Начало очередного их раунда запланировано на 29 ноября.