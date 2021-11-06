Мирзиёев объявил об усилении ответственности чиновников, препятствующих работе СМИ

ТАШКЕНТ, 6 ноября. /ТАСС/. Ответственность ведомств и отдельных должностных лиц за препятствование работе СМИ будет усилена в Узбекистане. Об этом заявил в субботу в своей инаугурационной речи президент республики Шавкат Мирзиёев, который вступил во второй срок президентских полномочий.

"Возможно, некоторым чиновникам, мыслящим устаревшими стереотипами, не по душе работать в условиях открытости и гласности, учиться правильно воспринимать критику их деятельности. <...> Словом, все журналисты и блогеры, действующие в соответствии с законом, и впредь будут находиться под защитой закона и президента", - приводит слова Мирзиёева его пресс-служба.

Он пояснил, что планируется усилить установленную законом ответственность должностных лиц государственных органов и организаций за действия, препятствующие работе средств массовой информации: установление цензуры, незаконное вмешательство в их деятельность, давление на сотрудников редакций, незаконное изъятие у них материалов и необходимых технических средств. По словам Мирзиёева, этот курс станет одним из важнейших направлений государственной политики.

Ранее на этой неделе в Узбекистане разгорелся скандал, когда Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций ("Узкомназорат") сообщила, что из-за нарушений законодательства о персональных данных в республике ограничивается доступ к "Телеграму", "Фейсбуку", "Инстаграму", "Тиктоку", "Скайпу", "Ютьюбу" и другим популярным соцсетям и платформам. В госинспекции уточнили, что ограничения введены из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за пределами республики.

Через несколько часов пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов сообщил, что по инициативе Мирзиёева все ограничения отменены. Он добавил, что начальник "Узкомназорат" Голибшер Зияев освобожден от занимаемой должности "за ошибочные и несогласованные действия" и в связи с произошедшим будет проведено расследование. Через два дня стало известно, что Мирзиёев уволил министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрата Садикова. О причинах этого решения не сообщалось, но местные СМИ связывали это с произошедшим инцидентом. Также был отправлен в отставку советник премьер-министра, руководитель департамента правительства по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжон Умаров.