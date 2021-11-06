Мирзиёев назвал углубление отношений с РФ важным направлением внешней политики Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который в субботу принес присягу и вступил во второй срок президентских полномочий, заявил, что развитие отношений с Россией, Китаем, США, Турцией и европейскими странами останется важным направлением внешней политики Ташкента. Текст инаугурационной речи приводит пресс-служба узбекского лидера.

"Уделим особое внимание расширению взаимовыгодных и многоплановых отношений с Россией, Китаем, Соединенными Штатами Америки, Турцией, Индией, Пакистаном, Германией, Францией, Южной Кореей, Японией, Объединенными Арабскими Эмиратами и нашими партнерами во всех регионах мира", - сказал Мирзиёев.

Он добавил, что Ташкент будет развивать "прагматичную и взвешенную внешнюю политику". По его словам, основной задачей остается укрепление партнерства со странами Центральной Азии. Узбекский лидер уделил особое внимание ситуации в Афганистане. "Мы будем оказывать посильную помощь Афганистану, являющемуся нашим соседом и неотъемлемой частью региона, в восстановлении мира и стабильности, недопущении экономического и гуманитарного кризиса в этой стране", - сказал он, отметив, что Ташкент заинтересован в реализации совместно с Афганистаном крупных транспортных логистических проектов.

Мирзиёев добавил, что в складывающейся в регионе непростой и тревожной ситуации "приоритетной задачей остается дальнейшее приумножение мощи вооруженных сил республики, служащих надежным гарантом обеспечения в стране мира и безопасности".

Он также отметил, что Узбекистан будет "наполнять новым практическим содержанием" отношения с ООН и ее специализированными структурами, Межпарламентским союзом, международными финансовыми институтами и региональными организациями, в том числе СНГ, Шанхайской организацией сотрудничества, Организацией исламского сотрудничества, Тюркским советом, Организацией экономического сотрудничества.

Церемония инаугурации Мирзиёева состоялась в субботу в здании Сената. Он победил на выборах главы государства, которые состоялись 24 октября, набрав 80,12% голосов избирателей. Срок президентских полномочий в Узбекистане составляет 5 лет. Занимать этот пост можно не более двух сроков подряд.