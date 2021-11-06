СМИ: аравийская коалиция перехватила заминированный беспилотник йеменских мятежников

ТАСС, 6 ноября. Расчеты противовоздушной обороны коалиции под командованием Саудовской Аравии перехватили и уничтожили заминированный беспилотный летательный аппарат (БЛА) йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya.

Согласно его данным, мишенью беспилотника был международный аэропорт города Абха, расположенного на юге королевства.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы регулярно осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.