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СМИ: правительство ФРГ намерено активизировать контакты с движением "Талибан"

По информации Welt am Sonntag, германский посланник Маркус Потцель вскоре посетит Афганистан для обсуждения возможности налаживания работы дипломатов ФРГ в республике

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство ФРГ планирует предпринять шаги по изменению отношения к радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщила в субботу газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

По ее информации, в ближайшие недели германский посланник Маркус Потцель посетит Афганистан для обсуждения с талибами возможности налаживания работы дипломатов ФРГ в стране. Возобновление их деятельности сначала должно произойти в рамках однодневных поездок в Афганистан.

Основной целью активизации контактов является обеспечение гуманитарной помощи афганскому населению. Власти ФРГ изучают вопрос признания паспортов, которые были выданы при талибах. С точки зрения Берлина, это позволило бы облегчить выезд из страны бывших помощников Бундесвера и германских организаций, которым ФРГ пообещала защиту после прихода к власти "Талибана".

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