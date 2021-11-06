Конгрессмен США призвал Байдена поставить Украине оружие из-за ситуации на границе с РФ

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) выступил в субботу с призывом к администрации демократа Джо Байдена предоставить дополнительную военную помощь Украине, в том числе за счет поставок вооружений, из-за сообщений СМИ о якобы имеющем место наращивании военной активности России около границ с Украиной.
В своем заявлении Маккол призвал США и ЕС выразить "недвусмысленную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины". "Эта поддержка должна включать в себя дополнительную помощь США в сфере безопасности, в том числе оружие смертельного действия", - считает он. Кроме того, по словам республиканца, Вашингтоном должны быть предусмотрены "четко обозначенные и серьезные" меры в отношении России, которые будут применены "за дальнейшую интенсификацию агрессии".
Конгрессмен также призвал администрацию президента Джо Байдена отказаться от принятого ранее решения не вводить ряд санкций в отношении трубопровода "Северный поток - 2".
Ситуация на границе с Украиной
В среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли, выступая на Аспенском форуме по безопасности, заявил, что власти США не наблюдают никакой особо агрессивной военной деятельности России у границы с Украиной.
В понедельник Министерство обороны Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о наращивании группировок Вооруженных сил РФ вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений "Запад-2021"
30 октября газета The Washington Post сообщила, что официальные лица в США и европейских странах выражают обеспокоенность в связи с тем, что они якобы наблюдают переброску части российских сил к границе с Украиной. Западные страны начали замечать эти перемещения в особенности в последние недели после того, как Россия в середине сентября завершила совместные с Белоруссией учения "Запад-2021", утверждалось в статье.
Западные страны ранее неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании российских сил вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.