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СМИ: глава МИД Ливии отстранена от должности из-за "допущенных нарушений"

По данным телеканала Libya Al Ahrar TV, для проведения расследования создана специальная комиссия

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Президентский совет (ПС) Ливии отстранил от должности министра иностранных дел и международного сотрудничества страны Наджлу Мангуш по причине допущенных ею нарушений на занимаемой должности. Об этом сообщил в субботу ливийский телеканал Libya Al Ahrar TV со ссылкой на решение совета.

"Деятельность госпожи Мангуш в качестве министра иностранных дел приостанавливается ввиду проведения расследования из-за допущенных ею управленческих нарушений во внешней политике государства", - указано в тексте решения.

В нем также отмечается, что для проведения расследования создана специальная комиссия во главе с заместителем председателя ПС Ливии Абдаллой аль-Ляфи.

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