NYT: ФБР провело обыски по делу о публикации дневника дочери Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели санкционированные судом обыски в Нью-Йорке и округе Уэстчестер штата Нью-Йорк по делу об украденном в октябре 2020 года дневнике дочери нынешнего президента США Джо Байдена - Эшли. Об этом в субботу сообщает газета The New York Times .

Расследование проводилось в домах бывших и действующих работников группы Project Veritas, которая якобы причастна к публикации части записей Эшли Байден на одном из ресурсов правой направленности за полторы недели до президентских выборов 2020 года. Согласно источникам газеты, дело ведут ФБР и федеральные прокуроры в Манхэттене.

О содержании записей не говорится. В октябре 2020 года представитель семьи Байдена сообщил правоохранительным органам о том, что в ходе кражи пропало несколько вещей Эшли.

Project Veritas утверждает, что не публиковала дневник, он попал к ней через неких информаторов. Лидер организации Джеймс О'Киф рассказал, что группа получила повестку в суд, и подтвердил, что Project Veritas ранее обсуждала дневник со своими источниками. По мнению О'Кифа, сотрудники группы находятся в поле зрения правоохранительных органов "за предполагаемое преступление, которое заключается в том, что они выполняют свою работу законно и честно".