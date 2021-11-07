Источник: главу МИД Ливии отстранили после решения выдать США фигуранта "дела Локерби"

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Ливии Наджла Мангуш была отстранена от работы после решения выдать США фигуранта дела о совершенном в 1988 году над шотландским городом Локерби терактом. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в Правительстве национального согласия Ливии.

"Президентский совет принял решение отстранить Мангуш от работы и начать в отношении нее расследование по запросу разведслужб после того, как она санкционировала экстрадицию гражданина Ливии Абу Аджилы Масуда в США в связи с делом о взрыве самолета над Локерби", - сказал он.

В субботу глава МИД Ливии была отстранена от работы решением Президентского совета за превышение служебных полномочий. Ей также запретили выезд из страны. В частности, Президентский совет обвинил ее в том, что "она действует на внешней арене от имени ливийского государства самостоятельно и не координирует свои действия с советом".

Взрыв над Локерби

На минувшей неделе Триполи объявил о готовности экстрадировать в Соединенные Штаты бывшего сотрудника ливийской разведки Абу Аджилу Масуда по обвинению в его причастности ко взрыву американского самолета над Шотландией. Мангуш заявила, что правительство намерено сотрудничать с Вашингтоном в этом деле.

Взрыв над Локерби произошел 21 декабря 1988 года. В результате теракта погибли 243 пассажира и 16 членов экипажа "Боинга-747", следовавшего по маршруту Франкфурт - Нью-Йорк. Кроме того, жертвами катастрофы стали 11 жителей Локерби. По наиболее распространенной версии, признанной британским судом, теракт организовали спецслужбы Муаммара Каддафи в качестве мести Соединенным Штатам за бомбардировку Ливии в 1986 году.

В 1999 году Ливия выдала Великобритании двух подозреваемых офицеров разведки. Один из них был признан невиновным, а другой - Абдель Басит аль-Миграхи - приговорен в 2001 году шотландским судом к пожизненному заключению. В 2009 году аль-Миграхи, у которого был диагностирован рак, был освобожден, вернулся из Великобритании в Ливию, где умер через три года.

В 2015 году прокуратура Шотландии заявила о появлении двух новых подозреваемых в этом деле. В частности, ведущие расследование шотландские полицейские и сотрудники ФБР США установили причастность двух граждан Ливии к данному преступлению. В республику было направлено послание с просьбой к местным властям "оказать содействие в допросе" указанных лиц. Однако тогда в условиях боевых действий и фактического двоевластия в Ливии на запрос Великобритании ответ не был получен.