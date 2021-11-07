Kyodo: Японии не нравится идея объявления о формальном завершении Корейской войны

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Японии не в восторге от озвученной президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином идеи объявить о формальном завершении Корейской войны и с обеспокоенностью относятся к этой инициативе Сеула. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

В Токио опасаются, что такой шаг ослабит позиции японской стороны в деле решения проблемы похищенных разведкой КНДР граждан, а также упростит дальнейшее развитие ракетно-ядерной программы Пхеньяном. По данным дипломатических источников агентства, Япония уже озвучила свою обеспокоенность США, однако американская сторона на данный момент четко не обозначила свою позицию по этому вопросу.

Президент Республики Корея 21 сентября в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал к скорейшему подписанию декларации об окончании Корейской войны (1950-1953), завершившейся в 1953 году перемирием. Формально стороны до сих пор находятся в состоянии вооруженного конфликта.