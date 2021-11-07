Главы МИД Китая и Ирана обсудили ядерную проблему Тегерана и ситуацию в Афганистане

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, а также международные усилия по восстановлению стабильности в Афганистане. Об этом сообщил в воскресенье МИД КНР.

"Мы рады, что иранская сторона решила примкнуть к переговорам по СВПД, которые состоятся в конце текущего месяца, - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Это свидетельствует о позитивном настрое Тегерана. США в одностороннем порядке вышли из соглашения по иранской ядерной проблеме и должны первыми предпринять шаги для того, чтобы исправить существующую ситуацию".

Как отметил глава МИД Китая, после того, как Соединенные Штаты вернутся к сделке, Иран сможет приступить к выполнению своих обязательств по СВПД. "Каждая из заинтересованных сторон должна усилить координацию, чтобы переговоры вернулись в нормальное русло, - добавил он. - Китай поддерживает укрепление сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии, поскольку это позволит создать благоприятную атмосферу для восстановления консультаций".

Ван И также поздравил Иран с успешным проведением 2-го совещания на уровне министров иностранных дел государств - соседей Афганистана, которое "состоялось в нужное время". Он напомнил, что Пекин примет у себя 3-й раунд встречи по афганскому вопросу и "для укрепления консенсуса, ради более плодотворных результатов" готов к усилению взаимодействия с Тегераном в соответствующем направлении.

"Китай и Иран поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, - подчеркнул китайский министр. - Вне зависимости от того, какие изменения произойдут на международной арене, Пекин будет твердо содействовать развитию дружественных связей с Тегераном".

Как заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва полностью поддерживает возвращение к СВПД в его первоначальном виде. Документ был подписан с Тегераном в 2015 году пятью постоянными представителями Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий американский президент Дональд Трамп в 2018 году решил разорвать сделку, однако нынешний лидер США Джо Байден неоднократно выражал готовность ее восстановить. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу, начало очередного раунда запланировано на 29 ноября.