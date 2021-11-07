МИД Франции призвал к снижению напряженности в Ираке

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции осудило покушение на жизнь премьер-министра Ирака, совершенное в ночь на воскресенье, и напомнило о поддержке нынешних властей республики со стороны Парижа. Соответствующее заявление распространила в воскресенье пресс-служба ведомства.

"Франция самым решительным образом осуждает покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми в его доме в воскресенье, - говорится в нем. - Франция поддерживает власти и народ Ирака и призывает к сдержанности и умиротворению".

В МИД подчеркнули, что Париж "поддерживает демократический процесс в Ираке", особенно в контексте "удовлетворительной организации правительством парламентских выборов". Также внешнеполитическое ведомство напомнило о том, что "Франция отвергает любые формы дестабилизации страны, насилие и запугивание".

Покушение на главу иракского правительства было совершено в ночь на воскресенье. Его резиденция, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем сам сообщил в Twitter. В настоящее время он находится в безопасном месте, заявили в силовых структурах страны.