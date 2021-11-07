Глава британского МИД заявила о намерении Лондона усилить присутствие в Юго-Восточной Азии

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Великобритания намерена укрепить свои политические и экономические позиции в Юго-Восточной Азии, которая в ближайшие десятилетия будет одним из ключевых драйверов роста мировой экономики. Об этом говорится в статье главы МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс, опубликованной в воскресенье в газете Sunday Express.

"На следующей неделе я посещу ряд наиболее динамично развивающихся стран Юго-Восточной Азии - Малайзию, Таиланд и Индонезию. На протяжении длительного периода времени нашим отношениям с такими странами не доставало глубины, но сейчас настало время придать им новый импульс", - написала глава британского внешнеполитического ведомства. По ее словам, Великобритания должна сформировать крепкие отношения со "следующим поколением экономических сверхдержав и технологических лидеров" с учетом того, что, например, Индонезия к 2050 году "станет четвертой крупнейшей экономикой в мире".

"Учитывая, что ход цифровой революции лишь ускорился во время пандемии [коронавируса], мы хотим собрать вместе единомышленников и создать коалицию технологических революционеров. Таким образом мы сможем добиться того, что выработка глобальных стандартов в таких сферах, как свободный поток данных, будет осуществляться свободными странами, а не авторитарными режимами", - указала Трасс. Она добавила, что сотрудничество с государствами Юго-Восточной Азии по вопросам искусственного интеллекта и создания сетей связи пятого поколения позволит Лондону "не только гарантировать рабочие места для британцев в индустриях будущего, но и создать более безопасный и процветающий мир".

Британский министр подчеркнула, что Соединенное Королевство планирует "увеличить поставки товаров и услуг на азиатские рынки, поскольку в этом регионе к концу текущего десятилетия будут проживать 60% наиболее высокооплачиваемых людей в мире". "Мы объединяемся с нашими друзьями по всему миру, включая новое поколение сверхдержав в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы не упустить возможности будущего", - отметила Трасс.

В МИД Великобритании уточнили, что визит Трасс в Малайзию, Таиланд и Индонезию состоится на фоне углубления сотрудничества между странами после того, как в августе Соединенное Королевство получило статус партнера по диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Великобритания стала первой за последние 25 лет страной, которой был предоставлен подобный статус. По итогам 2020 года торговый оборот королевства с АСЕАН составлял £34 млрд ($46 млрд), что несколько ниже тех показателей, которые были до пандемии коронавируса ($55 млрд).