Welt am Sonntag утверждает, что количество рейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Германская газета Welt am Sonntag выступила в воскресенье с утверждением, согласно которому власти Белоруссии увеличили число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск по сравнению с 2019 и 2020 годами более чем в два раза. Издание ссылается на последнюю информацию о прибытии самолетов в аэропорт белорусской столицы.

По его сведениям, до марта еженедельно в Минск запланированы около 40 рейсов из Дамаска, Дубая и Стамбула. Согласно версии газеты, из аэропортов этих трех городов чаще всего вылетают нелегальные мигранты, которые затем через территорию Белоруссии попадают в Евросоюз. По данным Welt am Sonntag, с декабря 2019 по февраль 2020 года еженедельно выполнялось лишь 17 рейсов с Ближнего Востока в Минск, а в период пандемии коронавируса - еще меньше.

Каждый день в Белоруссию прибывают от 800 до 1 тыс. мигрантов, приводит газета оценку германских спецслужб. Согласно ее информации, власти Белоруссии намерены задействовать для обслуживания рейсов с Ближнего Востока еще пять аэропортов, в том числе в городе Гродно, расположенном всего в 20 км от границы с Польшей. Эти воздушные гавани якобы планируется превратить из национальных в международные.

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон утверждала в интервью Welt am Sonntag, что "ситуация на восточной границе [ЕС] является беспрецедентной и вызвана действиями совершенно беспринципного, агрессивного режима". Она указала на то, что Брюссель изучает возможность введения новых санкций в отношении Минска.

С начала лета федеральная полиция Германии зарегистрировала около 8,5 тыс. случаев незаконного пересечения границы мигрантами, прибывшими в Евросоюз через Белоруссию. В конце мая президент республики Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных переселенцев в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Власти Польши приняли решение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией из-за ситуации с беженцами.