Правительство Ливии отклонило решение Президентского совета отстранить главу МИД

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Ливийское правительство отклонило решение Президентского совета страны отстранить от работы главу МИД Наджлу Мангуш, запретить ей выезд их страны и начать в отношении нее расследование. Об этом говорится в официальном заявлении кабмина, опубликованном в воскресенье в Facebook.

Как отмечается в заявлении главы правительства Абдель Хамида Дбейбы, он "высоко оценивает усилия министра и поручает ей продолжать работу в том же темпе". "У Президентского совета нет полномочий назначать, отстранять от должности или проводить расследования в отношении членов исполнительной власти, это является исключительной компетенцией премьер-министра", - подчеркивается в нем.

В субботу вечером Президентский совет объявил об отстранении главы МИД от работы "за превышение служебных полномочий", запретил ей выезд из страны, а также призвал к расследованию якобы допущенных ей административных нарушений, связанных с проведением внешней политики без согласования с советом, который де-факто исполняет роль главы государства. Решение было принято в связи с приписываемыми министру заявлениями о готовности правительства сотрудничать с США в экстрадиции разыскиваемого по "делу Локерби" гражданина Ливии.

Мангуш, между тем, отвергла все обвинения, заявив, что не санкционировала экстрадицию в США бывшего сотрудника ливийской разведки Абу Аджилы Масуда по обвинению в его причастности к взрыву американского самолета над Шотландией в 1988 году и не говорила того, что ей приписывают.

До сих пор имеющие большое влияние в Триполи исламисты с самого начала выступали резко против Мангуш, которая занимает непримиримую позицию в отношении поддерживающей их Турции и добивается скорейшего вывода иностранных наемников из Ливии. Поэтому они ищут любой повод убрать неугодного им министра. Попытка отстранить Мангуш уже предпринималась два месяца назад, но тогда за нее также заступилось правительство.

Взрыв над Локерби и карьера главы МИД

На минувшей неделе появилась информация о том, что Мангуш якобы объявила о готовности экстрадировать в Штаты Масуда и сотрудничать с Вашингтоном в этом деле. Взрыв над Локерби произошел 21 декабря 1988 года. В результате теракта погибли 243 пассажира и 16 членов экипажа Boeing-747, следовавшего по маршруту Франкфурт - Нью-Йорк. Кроме того, жертвами катастрофы стали 11 жителей Локерби. По наиболее распространенной версии, признанной британским судом, теракт организовали спецслужбы Муамара Каддафи в качестве мести Соединенным Штатам за бомбардировку Ливии в 1986 году.

В 1999 году Ливия выдала Великобритании двух подозреваемых офицеров разведки. Один из них был признан невиновным, а другой - Абдель Басит аль-Миграхи - приговорен в 2001 году шотландским судом к пожизненному заключению. В 2009 году аль-Миграхи, заболевший раком, был освобожден, вернулся из Великобритании в Ливию, где и умер через три года.

В 2015 году прокуратура Шотландии заявила о появлении двух новых подозреваемых в этом деле. В частности, ведущие расследование шотландские полицейские и сотрудники ФБР США установили причастность двух граждан Ливии к данному преступлению. В республику было направлено официальное послание с просьбой к местным властям "оказать содействие в допросе" указанных лиц. Однако тогда в условиях боевых действий и фактического двоевластия в Ливии на запрос Великобритании ответ не был получен.