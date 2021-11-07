В Киеве заявили, что работа "нормандского формата" пока остается под вопросом

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Дальнейшая работа России, Германии, Франции и Украины в "нормандском формате" для урегулирования конфликта в Донбассе пока остается под большим вопросом, так как стороны не могут договориться об очередном саммите. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Сам "нормандский формат", его продолжение - под большим вопросом. Никак не могут договориться о следующем саммите в "нормандском формате" на высшем уровне, даже министры пока не встречаются", - сказал он в эфире украинского телеканала "Дом".

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. С тех пор состоялось пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.

План мирного урегулирования конфликта, подписанный в феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" и получивший название комплекс мер по выполнению минских соглашений, до сих пор так и не реализован. Кроме того, отсутствует прогресс и по договоренностям саммита в Париже. В частности, Киев в качестве механизма политического урегулирования конфликта так и не внедрил "формулу Штайнмайера". В Конституцию Украины не внесены поправки об особом статусе Донбасса и не принят закон об амнистии. Вместо этого Киев, вопреки очередности, установленной минскими соглашениями, требует передать под контроль участок границы с Россией в Донбассе еще до выполнения политической части соглашений.

Глава МИД России Сергей Лавров 31 октября заявлял, что Москва передала партнерам предложения по содержательному наполнению новой встречи в "нормандском формате" и ожидает их реакции.