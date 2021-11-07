Голосование на президентских и парламентских выборах началось в Никарагуа

МАНАГУА, 7 ноября. /ТАСС/. Более 3 тыс. центров для голосования на президентских и парламентских выборах открылись для избирателей в Никарагуа в воскресенье в 07:00 (16.00 мск). В стране с населением около 6,5 млн человек зарегистрировано более 4,5 млн избирателей. В этот день они вправе проголосовать за кандидатуры президента и вице-президента республики, а также депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Никарагуа и Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН).

Организация электорального процесса

В центрах для голосования приняты меры профилактики COVID-19, включая дезинфекцию рук. После идентификации личности избирателя ему выдается единый бюллетень, включающий все списки кандидатов от партий, участвующих в выборах. Каждому проголосовавшему в обязательном порядке наносят несмываемую краску на большой палец правой руки. Такая дополнительная мера контроля принимается, чтобы избежать повторного голосования.

В организации выборов заняты более 280 тыс. человек. Безопасность волеизъявления обеспечивают 30 тыс. специально подготовленных полицейских, а также военнослужащие. В день голосования запрещены ношение и перевозка оружия, боеприпасов и опасных веществ, продажа алкоголя, а также любая агитация, в том числе ношение одежды с политической символикой. Вокруг вычислительных центров для подсчета голосов установлены зоны безопасности.

Ход голосования сопровождают контролеры от всех политических сил, участвующих в выборах, и более 200 независимых наблюдателей, в том числе из России, Абхазии, Южной Осетии, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки. В Никарагуа такие наблюдатели именуются acompanantes ("компаньоны"), чтобы подчеркнуть невмешательство в избирательный процесс. Выборы освещают около 600 местных и иностранных журналистов.

По общему правилу голосование завершается в 18:00 (03:00 понедельника мск), но не раньше, чем реализует свое право последний избиратель, при наличии очереди.

Участники выборов

В выборах участвуют альянс во главе с партией власти - "Сандинистским фронтом национального освобождения" и еще шесть политических партий: Либеральная конституционалистская партия, Партия никарагуанского христианского пути, "Либеральный никарагуанский альянс", "Альянс за республику", Независимая либеральная партия, а также региональная партия "ЯТАМА", выдвигающая только кандидатуры депутатов Национальной ассамблеи от автономных регионов карибского побережья Никарагуа. В соответствии с последними изменениями никарагуанского законодательства от одной партии в президенты и вице-президенты страны баллотируются лица разного пола, а во всех списках кандидатов представлены поровну женщины и мужчины.

Президентом и вице-президентом Никарагуа на 5-летний срок будут избраны кандидаты от партии, получившей относительное большинство голосов избирателей. По прогнозам местного социологического агентства, наибольшие шансы на победу имеют действующие первые лица государства - президент Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент Росарио Мурильо. Предварительные результаты голосования ожидаются к 00:00 понедельника (09:00 мск). США, ЕС и ряд правозащитных структур заранее поставили под сомнение итоги выборов из-за отказа властей Никарагуа провести избирательную реформу по западным стандартам, лишения регистрации нескольких политических партий и ареста нескольких потенциальных кандидатов в президенты от оппозиции. Никарагуанское руководство считает такие обвинения вмешательством во внутренние дела страны и отрицает политические мотивы уголовного преследования арестованных.