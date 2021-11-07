Германия решительно осудила покушение на премьер-министра Ирака

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Германии решительно осуждают покушение на жизнь премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, совершенное в ночь на воскресенье, и рады, что он не пострадал. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД ФРГ.

"Германия решительно осуждает сегодняшнюю атаку беспилотников на резиденцию премьер-министра Ирака. Мы испытываем облегчение по поводу того, что он не пострадал", - отметили во внешнеполитическом ведомстве. "Мы поддерживаем призыв премьер-министра Ирака к спокойствию и безотлагательной сдержанности, призываем все стороны предпринимать усилия для деэскалации и диалога. Политическое насилие не должно подрывать демократический процесс в Ираке", - подчеркивается в заявлении.

В МИД заверили, что Германия продолжит поддерживать суверенитет, демократию, стабильность Ирака и стремление его народа к мирному будущему.

Минувшей ночью в Багдаде было совершено покушение на главу правительства с помощью заминированных беспилотников. Аль-Казыми не пострадал, ранения в результате атаки получили несколько сотрудников службы охраны премьера. Резиденции нанесен серьезный материальный ущерб - в здании выбиты окна, вылетели двери, повреждены конструкции. После этого на всех въездах в "зеленую зону" были значительно усилены меры безопасности.

Согласно заявлению МВД Ирака, которое приводит иракское информационное агентство INA, в атаке было задействовано три беспилотника, два из них были сбиты, третий попал в резиденцию. Кроме того, атаке предшествовала интенсивная перестрелка в центре столицы. Первоначально сообщалось, что премьер был ранен, однако позднее он написал в Twitter, что с ним все в порядке.