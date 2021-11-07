Минобороны Польши заявило о росте напряженности на границе с Белоруссией из-за мигрантов

Ведомство опубликовало в Twitter видеозапись, на которой видна группа мигрантов за забором из колючей проволоки, один из них бросил ветку в сторону польских пограничников. "Польские солдаты и офицеры пограничной службы сталкиваются с такими ситуациями каждый день. Группа мигрантов, молодых мужчин, атаковала сегодня наши посты в присутствии по меньшей мере одного белоруса", - говорится в комментарии Минобороны.

"Ситуация на границе становится все более напряженной. Такие ситуации стали почти обычным явлением. Мы все должны быть благодарны нашим солдатам и пограничникам за их службу", - написал в воскресенье в Twitter глава ведомства Мариуш Блащак.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, систематически увеличивает численность помогающих охранять границу военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием.

Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусское руководство, которое, по заявлениям Варшавы, доставляет мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.