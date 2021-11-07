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Офис Зеленского не располагает данными о скоплении войск РФ на границе с Украиной

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что ранее Минобороны Украины представило доклад о ситуации с безопасностью, однако в нем не говорилось "ни о чем таком, что должно было как-то насторожить"
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров president.gov.ua/CC BY 4.0/Wikimedia Commons
Описание
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров
© president.gov.ua/CC BY 4.0/Wikimedia Commons

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского не располагает данными о скоплении российских войск у границы страны, о чем ранее сообщала газета The Washington Post. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", - сказал он в воскресенье в эфире украинского телеканала "Дом". Никифоров добавил, что ранее на совещании у Зеленского Минобороны Украины представило доклад о ситуации с безопасностью, однако в нем не говорилось "ни о чем таком, что должно было как-то насторожить".

Газета The Washington Post 30 октября сообщила, что официальные лица в США и европейских странах выразили обеспокоенность в связи с тем, что они якобы наблюдают переброску российских сил к границе с Украиной. Западные страны начали замечать эти перемещения в последние недели, в частности после того, как Россия в середине сентября завершила совместные с Белоруссией учения "Запад - 2021", утверждалось в статье.

В понедельник Министерство обороны Украины опровергло распространенную в СМИ информацию. В среду председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая на Аспенском форуме по безопасности, заявил об отсутствии угрожающей военной деятельности России у границы с Украиной.

Западные страны ранее неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании российских сил вдоль границы. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

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