В Баку с визитом прибыл министр национальной обороны Турции

БАКУ, 7 ноября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл с визитом в Баку. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"7 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретили прибывшую в Баку военную делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, турецкая делегация примет участие в праздничных мероприятиях по случаю дня победы в карабахской войне, который отмечается в Азербайджане 8 ноября.