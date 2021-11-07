{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Баку с визитом прибыл министр национальной обороны Турции

Турецкая делегация примет участие в праздничных мероприятиях по случаю дня победы в карабахской войне, который отмечается в Азербайджане 8 ноября

БАКУ, 7 ноября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл с визитом в Баку. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"7 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретили прибывшую в Баку военную делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, турецкая делегация примет участие в праздничных мероприятиях по случаю дня победы в карабахской войне, который отмечается в Азербайджане 8 ноября.

Теги
АзербайджанТурция
СМИ: премьер Швеции Стефан Лёвен подаст в отставку в начале недели
Пока неясно, когда может быть избран новый глава правительства
Читать полностью