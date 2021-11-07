В Тбилиси проходит митинг в честь годовщины разгона демонстрантов в 2007 году

ТБИЛИСИ, 7 ноября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек вышли в Тбилиси к зданию парламента по случаю 14-й годовщины жестокого разгона митинга 7 ноября 2007 года в период президентства Михаила Саакашвили. Кадры демонстрации в прямом эфире передает грузинский телеканал Imedi.

Митингующие призывают правительство страны объявить 7 ноября памятной датой. Они заявляют, что у нынешней оппозиции, которая ранее была во главе страны, нет права претендовать на возвращение во власть. Движение автомобилей на проспекте Руставели, где расположен парламент, перекрыто. Там же дежурят усиленные наряды полиции. В митинге принимают участие как жители Тбилиси, так и люди, прибывшие из других регионов страны.

Оппоненты власти вышли на митинг против Саакашвили 3 ноября 2007 года. 7 ноября оппозиция заявила, что начнет разбивать палатки у парламента. Митинг разогнала полиция с применением слезоточивого газа, дубинок, резиновых пуль, акустических пистолетов и водометов. За разгоном акции протеста последовал штурм офиса телекомпании Imedi, которая в тот момент принадлежала бизнесмену Бадри Патаркацишвили. Его телеканал обвинили в подрыве государственной деятельности. В стране возник кризис. Саакашвили подал в отставку, ввел чрезвычайное положение и объявил досрочные президентские выборы.

В 2012 году после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта" началось расследование разгона митинга, в результате чего обвинения в превышении служебных полномочий были предъявлены Саакашвили, экс-мэру Тбилиси Гиги Угулаве, бывшему министру юстиции Зурабу Адеишвили, экс-главе МВД Иване Мерабишвили и бывшему министру обороны Давиду Кезерашвили.