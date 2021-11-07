{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание Саакашвили в Грузии

Саакашвили отказался от лечения в тюрьме после публикации кадров, на которых он ест

По словам личного врача бывшего грузинского президента Николоза Кипшидзе, он также отказался от прохождения тестов и переливаний

ТБИЛИСИ, 7 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ранее объявивший голодовку в тюрьме, отказался от приема лекарств после публикации Минюстом кадров, на которых он принимает пищу. Об этом в воскресенье сообщил журналистам личный врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе.

На эту тему
В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии
В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии

"Михаил Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Он больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении", - сказал он после визита к Саакашвили. На вопрос о связи этого отказа с публикацией видео Кипшидзе ответил утвердительно.

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии в субботу распространила видео, из содержания которого следует, что объявивший голодовку Саакашвили принимает пищу. На записи политик находится в медпункте тюрьмы в окружении врачей. Он выглядит немного похудевшим, но не изможденным. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в пятницу заявил, что Саакашвили ест каши и пьет соки, хотя и объявлял об отказе от еды.

Теги
ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
Кризис на Украине
Глава бюро ДНР во Франции заявил, что Украина тормозит переговоры в "нормандском формате"
Как заявил глава ассоциации "Представительство Донецкой народной республики во Франции" Юбер Файяр, президент Украины Владимир Зеленский "не уважает свое же слово, а его армия продолжает безнаказанно бомбить мирных жителей на линии соприкосновения в Донбассе"
Читать полностью