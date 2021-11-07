Владимира Воронина переизбрали руководителем Партии коммунистов Молдавии

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Молдавии Владимир Воронин, который ранее заявлял о планах оставить пост главы Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), переизбран на эту должность на следующие четыре года. Его кандидатура поддержана большинством голосов на съезде партии в воскресенье.

"Я был решительно настроен уходить еще в сентябре, но потом на меня повлияли определенные события. <…> На съезде была поддержана моя кандидатура", - сказал он журналистам.

Воронин добавил, что ПКРМ продолжит сотрудничать с Партией социалистов, с которой после выборов сформировала единую фракцию в парламенте республики. "Наш блок с социалистами перерастет в политический, и мы приглашаем все партии левого толка присоединиться к нам", - добавил политик.

ПКРМ во главе с Ворониным руководила Молдавией с 2001 по 2009 год, когда по итогам досрочных выборов ей не хватило трех мандатов, чтобы вновь сформировать парламентское большинство. Те выборы были назначены на фоне беспорядков, которые организовали в Кишиневе сторонники проевропейских партий. Протестующие тогда устроили погром в здании парламента и резиденции главы государства, над которыми вывесили флаги ЕС и Румынии, выступив с призывом к объединению Молдавии с соседней страной.

С 2019 года ПКРМ не представлена в законодательном органе, так как не могла преодолеть пятипроцентный проходной барьер. Однако в досрочных выборах 2021 года она принимала участие в избирательном блоке с Партией социалистов. По их итогам создана единая фракция из 32 депутатов в 101-местном парламенте.