{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Салливан заявил, что Байден изучает возможности дальнейшей поддержки кубинского народа

Противники руководства Кубы ранее подали заявки на проведение антиправительственных маршей в крупных городах республики 15 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Глава американской администрации Джо Байден изучает возможные дальнейшие меры поддержки кубинского народа после прошедших в июле масштабных протестов. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресном интервью телеканалу CNN.

"Только в июле прошли крупные уличные протесты, самые крупные протесты за долгое время. Жесткая реакция на них со стороны правительства продолжается по сегодняшний день, выносятся приговоры их участникам. Так что ситуация изменилась, и это требует от президента изучить, как лучше в дальнейшем поддерживать кубинский народ", - сказал Салливан.

Противники руководства Кубы ранее подали заявки на проведение антиправительственных маршей в крупных городах республики 15 ноября. Местные власти отказали в организации акций, поскольку, по их мнению, созываемые шествия направлены на дестабилизацию обстановки в республике. После получения отказа заявители продолжили призывать граждан к выходу на улицы. Генпрокуратура Кубы вынесла предупреждения нескольким активистам, призывающим к массовым антиправительственным протестам.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. В ответ президент республики Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.

Теги
СШАКубаБайден, ДжоСалливан, Джейк
Салливан заявил, что Байден отказался от принципа "Америка на первом месте"
По словам помощника президента США по национальной безопасности, Байден сказал, что принцип "Америка на первом месте" на деле ставит ее на последнее
Читать полностью