Салливан заявил, что Байден изучает возможности дальнейшей поддержки кубинского народа

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Глава американской администрации Джо Байден изучает возможные дальнейшие меры поддержки кубинского народа после прошедших в июле масштабных протестов. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресном интервью телеканалу CNN.

"Только в июле прошли крупные уличные протесты, самые крупные протесты за долгое время. Жесткая реакция на них со стороны правительства продолжается по сегодняшний день, выносятся приговоры их участникам. Так что ситуация изменилась, и это требует от президента изучить, как лучше в дальнейшем поддерживать кубинский народ", - сказал Салливан.

Противники руководства Кубы ранее подали заявки на проведение антиправительственных маршей в крупных городах республики 15 ноября. Местные власти отказали в организации акций, поскольку, по их мнению, созываемые шествия направлены на дестабилизацию обстановки в республике. После получения отказа заявители продолжили призывать граждан к выходу на улицы. Генпрокуратура Кубы вынесла предупреждения нескольким активистам, призывающим к массовым антиправительственным протестам.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. В ответ президент республики Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.