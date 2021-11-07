США заявили, что пока не будут направлять помощь Афганистану через правительство талибов

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти США не намерены направлять помощь Афганистану напрямую через нынешнее правительство радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресном интервью телеканалу CNN.

"На данный момент США - крупнейший донор гуманитарной помощи Афганистану. Только в этому году мы предоставили почти полмиллиарда долларов финансирования через международные и неправительственные организации. Мы пока не в том положении, чтобы предоставлять деньги напрямую через нынешнее руководство Афганистана, руководство в лице "Талибана". <...> Пока мы не увидим значительного улучшения подхода ко всему - от инклюзивного правительства до других элементов, которые мы регулярно с ними обсуждаем, - наше внимание по-прежнему будет сосредоточено на предоставлении финансирования <...> через международные и неправительственные организации", - сказал он.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признала ни одна страна.