Салливан заявил, что Байден отказался от принципа "Америка на первом месте"

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отказался от принципа "Америка на первом месте" (America first), который провозглашал его предшественник Дональд Трамп. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресном интервью телеканалу CNN.

"Президент Байден в принципиальной манере отошел от политики президента Трампа и явно отверг идею "Америка на первом месте", - сказал Салливан. - Он даже сказал, что принцип "Америка на первом месте" на деле ставит ее на последнее. Байден совершил уже два путешествия в Европу. Во время первого он разрешил тянувшийся на протяжении 17 лет спор между Boeing и Airbus и создал схему для дальнейшего взаимодействия США и Европы, чтобы противостоять Китаю, который работает не по правилам рыночной экономики. Во время второго он разрешил спор, возникший при президенте Трампе по тарифам".

"Если вы посмотрите на политику президента Байдена по отношению к Европе, вы увидите разительный контраст с тем, что делал президент Трамп", - добавил он.

Принцип America first, появившийся в политике США еще в начале XX века, предполагает концентрацию на национальных интересах, даже если они противоречат союзническим обязательствам и существующим международным договоренностям, изоляционизм и снижение вмешательства в дела остального мира.