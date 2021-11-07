В ДНР и ЛНР заявили, что бездоказательными обвинениями Киев хочет оправдать свои нарушения

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Киев новыми заявлениями о якобы имевшем место применении беспилотников республиками Донбасса пытается оправдать допускаемые им самим нарушения минских соглашений и мер по усилению режима прекращения огня. Об этом заявили в воскресенье в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

"Эти обвинения - откровенная ложь, которая, по мнению Украины, должна оправдывать открытые грубые нарушения ВСУ как минских соглашений, так и мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, а именно: систематические обстрелы Донбасса, в том числе из минометов и артиллерии, а также применение БПЛА", - заявила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.

Она добавила, что "украинские обвинения в адрес Донбасса не подтверждаются никем и ничем, кроме заявлений ВСУ" (Вооруженные силы Украины). СММ ОБСЕ никаких "донбасских", а тем более "российских", БПЛА никогда не фиксировала".

В свою очередь, пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский обратил внимание на факты использования беспилотников украинскими силовиками. "Куда более наглядным, чем нелепые обвинения украинской делегации, являются факты применения ударных беспилотников со стороны Киева. Три попытки подрыва топливных хранилищ на ГП "Нефтебаза", убийство ребенка, гибель военнослужащих народной милиции ДНР в результате сброса самодельного взрывного устройства - свидетельства каждого такого нарушения со стороны ВСУ зафиксированы представительством ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) в виде фото и видеоматериалов, а также отражены в отчетах СММ ОБСЕ", - подчеркнул он.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор весь этот план остается нереализованным.

С 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы. Эти меры включают также запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае нарушения допускается только в случае прямого приказа командования после разбирательства в рамках координационного механизма.