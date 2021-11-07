Салливан заявил, что США отказались от попыток трансформировать Китай

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отказался от задачи своего предшественника добиться изменений в "системе Китая", а вместо этого займется созданием такой модели международных отношений, при которой все страны мира, в том числе Китай, будут действовать по определенным правилам. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресном интервью телеканалу CNN.

"Задача здесь заключается не в сдерживании, не в новой холодной войне, а скорее в создании благоприятных условий, при которых США, их союзники и партнеры могут сформировать международные правила", - указал Салливан.

"Одной из ошибок в подходах предыдущей администрации к Китаю было представление, что посредством американской политики мы сможем внести фундаментальные изменения в систему Китая. Это не цель администрации Джо Байдена. Для нас целью является формирование международной атмосферы, это больше подходит для американских ценностей и интересов", - добавил он.