{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Салливан заявил, что США отказались от попыток трансформировать Китай

Как указал президента США по национальной безопасности, Джо Байден займется созданием такой модели международных отношений, при которой все страны мира будут действовать по определенным правилам

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отказался от задачи своего предшественника добиться изменений в "системе Китая", а вместо этого займется созданием такой модели международных отношений, при которой все страны мира, в том числе Китай, будут действовать по определенным правилам. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресном интервью телеканалу CNN.

"Задача здесь заключается не в сдерживании, не в новой холодной войне, а скорее в создании благоприятных условий, при которых США, их союзники и партнеры могут сформировать международные правила", - указал Салливан.

"Одной из ошибок в подходах предыдущей администрации к Китаю было представление, что посредством американской политики мы сможем внести фундаментальные изменения в систему Китая. Это не цель администрации Джо Байдена. Для нас целью является формирование международной атмосферы, это больше подходит для американских ценностей и интересов", - добавил он.

Теги
СШАКитайСалливан, Джейк
Пашинян высоко оценил деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Читать полностью