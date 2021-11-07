В ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли патруль миссии ОБСЕ

ЛУГАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Украинские силовики обстреляли из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Болотенное Станично-Луганского района. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"С целью запугивания представителей ОБСЕ и недопущения дальнейшего мониторинга командир 1-го батальона 79-й бригады (ВСУ) [Вооруженных сил Украины] Грабаль принял решение произвести неприцельный выстрел по месту нахождения наблюдателей из СПГ", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

По информации Филипоненко, боеприпас разорвался в 30 м от автомобиля наблюдателей, они прекратили мониторинг и покинули указанный район. Он добавил, что сведения об этом инциденте подтверждаются оперативным отчетом СММ ОБСЕ.