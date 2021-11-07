Меркель подтвердила, что после ухода с поста канцлера больше не будет заниматься политикой

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель подтвердила, что после ухода со своего поста больше не намерена заниматься политикой. Об этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью медиакомпании Deutsche Welle .

"Что же касается вопроса о том, чем я займусь… Политикой я больше заниматься не буду", - сказала Меркель. "Я уже говорила, что вначале немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову", - сказала она, отметив, что попеременно будет "читать и спать".

"Думаю, что потом в голову придут и другие планы. Просто в течение многих лет я полностью концентрировалась на той повестке дня, которая мне была дана, и мне всегда приходилось быть наготове", - заметила и.о. канцлера. По ее словам, "одна из задач главы правительства состоит в том, что необходимо немедленно отреагировать, если что-то случается". "А сейчас я посмотрю, что бы мне хотелось делать. Это станет ясно только через пару месяцев", - добавила Меркель. Она признала, что "это действительно одно из последних интервью" на посту главы правительства.

"Я, так сказать, совершаю прощальное турне в последние дни пребывания в должности, и, с одной стороны, я счастлива. Потом, конечно, мне будет немного грустно, потому что моя работа всегда приносила и до сих пор приносит мне удовольствие", - заявила Меркель. Одновременно она указала на то, что "нужно оставаться внимательной до последнего дня пребывания на посту". Меркель признала, что есть люди, которые не очень довольны ее политикой.