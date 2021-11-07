Салливан считает, что КНР должна ответственно подойти к сокращению выбросов

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Китай должен взять на себя ответственность по сокращению выбросов в атмосферу. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресном интервью телеканалу CNN.

"Мы ожидаем, что Китай сделает шаг вперед и возьмет на себя ответственность в сфере климата. Не для США, не ради двусторонних отношений, а в рамках ответственности как страна, являющаяся крупнейшим источником выбросов [в атмосферу] в мире, - сказал Салливан. - США взяли на себя ответственность по сокращению своих выбросов, теперь очередь Пекина это сделать".

Как заявил 2 ноября на климатической конференции ООН в Глазго спецпредставитель правительства КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа, целью Пекина является достижение пика выбросов парниковых газов к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.