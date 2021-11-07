Меркель заявила, что Германия справилась с миграционным кризисом 2015 года

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель считает, что Германия справилась с последствиями миграционного кризиса 2015 года.

"Да, мы справились", - заявила Меркель в опубликованном в воскресенье интервью медиакомпании Deutsche Welle. На пике миграционного кризиса 2015 года Меркель сказала фразу, которая стала культовой: "Мы справимся с этим". Однако ряд политиков и экспертов выражали мнение, что Германия не в состоянии "переварить" такое количество мигрантов.

"Но мы увидели, что не все прошло гладко", - добавила она, напомнив о "прискорбных инцидентах", в частности о событиях новогодней ночи 2016 года в Кельне, когда преимущественно мигранты нападали на женщин. Миграционный кризис и пандемию Меркель назвала для себя "самыми большими вызовами" на посту канцлера.