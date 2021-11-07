Замгенсека ООН обсудил с представителями Тыграя обеспечение гуманитарного доступа

ООН, 7 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс посетил в воскресенье город Мэкэле в эфиопском штате Тыграй, где обсудил с местными представителями необходимость предоставления гуманитарного доступа. Об этом говорится в сообщении всемирной организации.

"Мартин Гриффитс посетил сегодня Мэкэле в штате Тыграй. В ходе поездки он встретился с пострадавшими в результате конфликта женщинами, с гуманитарными партнерами и рассмотрел с представителями де-факто властей необходимость гуманитарного доступа и защиты гражданского населения во всех районах, находящихся под их контролем. Мартин Гриффитс вернулся в Аддис-Абебу".

В минувший вторник власти ряда регионов и городов Эфиопии, включая столицу, призвали жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. Одновременно федеральное правительство объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения.

При этом девять повстанческих группировок подписали 5 ноября соглашение в целях совместной борьбы с федеральным правительством Эфиопии. В созданный ими "Объединенный фронт эфиопских федералистских и конфедеративных сил" вошли НФОТ, "Армия освобождения Оромо", группировки повстанцев из эфиопских штатов Афар, Амхара, Бенишангул/Гумуз, Штата народов Гамбела, Сомали, Сидама и региона Агав.